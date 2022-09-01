Завдяки війні РФ проти України Європа відвикне від російських нафти і газу - Джонсон

Прем'єр Великої Британії вважає, що війна в Україні в результаті штовхне Європу до реформ, щоб стати енергетично незалежною від Росії.

Війна Росії проти України допоможе європейським країнам прискорити давно назрілі реформи, що дасть змогу ЄС стати енергетично незалежним від РФ.

Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон під час свого виступу на атомній електростанції в Східній Англії.

"Я думаю, що за підсумком цієї катастрофи путінської війни Європа відвикне від російських енергоресурсів", - сказав він.

Джонсон також висловив думку, що Велика Британія та інші країни Європи значно прискорять давно назрілі реформи і кроки, щоб стати енергетично незалежними, зокрема, виправити збиток, який був завданий атомній галузі за останні роки.

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