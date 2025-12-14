- Дата публікації
Завершення війни: коли стане зрозумілим результат переговорів — нардеп
Член парламентського комітету з питань оборони та нацбепеки Федір Веніславський вважає, що ситуація з мирною угодою проясниться у найближчі тижні.
На переговорах, що тривають за участі різних сторін, вимальовується певний формат завершення війни в України та майбутньої мирної угоди. До Різдва стане зрозумілим, якого результату вдалося досягнути.
Таку думку висловив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв’ю Radio NV.
За його словами, американські та європейські партнери України розуміють необхідність підготувати уже зараз потенційну мирну угоду, щоб узгоджувати її зі сторонами конфлікту, насамперед з країною-агресоркою Російською Федерацією.
«Я думаю, що дипломатія працює і що прогрес є. Наскільки він очевидний — я думаю, будемо розуміти впродовж наступних тижнів. До Різдва, як було заявлено з різних боків, ми будемо точно розуміти, чи буде, чи не буде досягнуто результату», — наголосив Веніславський.
Нагадаємо, видання Bild стверджує, що мирні переговори щодо війни в Україні відбуваються найбільш інтенсивно за весь час повномасштабного вторгнення РФ. Президент США Дональд Трамп чинить жорсткий тиск на українського лідера Володимира Зеленського, підштовхуючи його до поступок.
У суботу, 13 грудня, президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку до зустрічей з американською стороною та європейськими партнерами у Берліні.