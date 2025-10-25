ТСН у соціальних мережах

Завершення війни в Україні: Буданов озвучив головну умову

Очільник ГУР вважає, що перемир’я можливе лише у разі збігу факторів.

Анастасія Павленко
Кирило Буданов

Кирило Буданов / © скриншот з інтерв’ю YouTube-каналу RAMINA

Можливе перемир’я між Україною та Росією не сталося через брак ключових умов.

Про це заявив очільник ГУР Кирило Буданов в інтерв’ю Il Foglio.

Буданов підтвердив, що можливість перемир’я існує, однак це можливо лише в разі синхронного збігу факторів:

  • всередині України

  • всередині Росії

  • у країнах-союзниках, які впливають на глобальні рішення

«Лише точне поєднання цих елементів у запланований момент дасть результати, інакше війна триватиме», — зазначив він.

Нагадаємо, Путін зробив низку цинічних заяв. Зокрема, сказав, що росіяни й українці — нібито «один народ», а вся Україна буцімто «фактично є російською».

«Прихильність Путіна до цього наративу підкреслює його постійне прагнення знищити українську державу і підкорити український народ», — вважають аналітики.

