Завершення війни в Україні: Буданов озвучив головну умову
Очільник ГУР вважає, що перемир’я можливе лише у разі збігу факторів.
Можливе перемир’я між Україною та Росією не сталося через брак ключових умов.
Про це заявив очільник ГУР Кирило Буданов в інтерв’ю Il Foglio.
Буданов підтвердив, що можливість перемир’я існує, однак це можливо лише в разі синхронного збігу факторів:
всередині України
всередині Росії
у країнах-союзниках, які впливають на глобальні рішення
«Лише точне поєднання цих елементів у запланований момент дасть результати, інакше війна триватиме», — зазначив він.
Нагадаємо, Путін зробив низку цинічних заяв. Зокрема, сказав, що росіяни й українці — нібито «один народ», а вся Україна буцімто «фактично є російською».
«Прихильність Путіна до цього наративу підкреслює його постійне прагнення знищити українську державу і підкорити український народ», — вважають аналітики.