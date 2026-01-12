- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 750
- Час на прочитання
- 2 хв
Завершення війни в Україні: Кулеба пояснив, чи варто очікувати цього до кінця року
Кулеба пояснив, чи можна очікувати закінчення війни в Україні у 2026 році.
Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає малоймовірним повне закінчення війни у 2026 році, проте припускає можливість досягнення домовленостей щодо припинення вогню. На його думку, такий сценарій можливий лише за умови виникнення у сторін конфлікту специфічної комбінації позитивних та негативних мотивацій, яка наразі відсутня.
Про це ексголова МЗС заявив в інтерв’ю УП.
«Війну (у 2026 році закінчити) — ні. Припинити вогонь — є (шанс)», — сказав Кулеба, відповідаючи на запитання про ймовірність завершення бойових дій у цей період.
Він пояснив, що режим припинення вогню не означатиме миттєвого настання повної тиші, а радше змінить характер протистояння. «Ми ж бачимо, нещодавно ця історія з дронами, начебто українськими дронами, які атакують резиденцію Путіна на Валдаї. Ну, оце ж так буде працювати режим припинення вогню», — зазначив дипломат.
За словами Кулеби, будь-яка війна зупиняється лише тоді, коли у всіх сторін з’являється для цього відповідна мотивація, яку він розділив на два типи: позитивну та негативну.
«Позитивна мотивація — я досяг в принципі того, що я хотів, мені цього наразі достатньо, зупиняємося. Негативна мотивація — це тиск партнерів, внутрішні труднощі, коли я вже не можу, мені треба зробити паузу, почистити пір’ячко або скинути тиск партнера, який змушує мене це робити», — наголосив ексміністр.
Як приклад він навів ситуацію на Близькому Сході, зазначивши, що перемир’я між Ізраїлем і ХАМАС є сукупністю саме цих двох факторів. Водночас Кулеба констатував, що в контексті російсько-української війни на сьогодні «немає комбінацій цих мотивацій».
Раніше дипломат зазначав, що вікнами можливостей для активізації переговорного треку можуть стати лютий-березень або літо 2025 року, проте загальний процес може тривати до зими 2026 року.
