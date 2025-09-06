Завершення війни в Україні: Моді та Макрон обговорили дипломатичні зусилля

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді та президент Франції Еммануель Макрон / © The Times of India

Під час телефонної розмови прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді та президент Франції Еммануель Макрон обговорили зусилля, спрямовані на якнайшвидше завершення війни в Україні. Крім того, вони позитивно оцінили прогрес у двосторонній співпраці в різних сферах, включаючи стратегічне партнерство між двома країнами.

Про це пише Times of India.

«Мав дуже хорошу розмову з президентом Макроном. Ми розглянули та позитивно оцінили прогрес у двосторонній співпраці в різних сферах. Обмінялися думками з міжнародних і регіональних питань, включаючи зусилля для якнайшвидшого припинення конфлікту в Україні. Стратегічне партнерство Індії та Франції й надалі відіграватиме ключову роль у сприянні глобальному миру та стабільності», — повідомив прем’єр-міністр Моді у дописі на своїй сторінці у мережі X.

Загальна оцінка співпраці та геополітичний контекст

Розмова між двома лідерами відбулася на тлі напруженої ситуації, коли США запровадили додаткові тарифи на індійські товари. Це сталося через продовження Індією закупівель російської нафти, яка, як стверджують Штати, фінансує наступальні дії Москви проти України.

Індія, своєю чергою, захищає свою позицію, називаючи рішення щодо закупівлі нафти «ринковим». Переговори з Францією, що є ключовим партнером у Європі, підкреслюють бажання Індії підтримувати контакти з провідними країнами Заходу, попри розбіжності з США.

Стратегічне партнерство Індії та Франції

Телефонна розмова Моді та Макрона також торкнулася двостороннього співробітництва, що свідчить про міцність їхнього стратегічного партнерства. Обидва лідери, згідно з повідомленням, позитивно оцінили прогрес у відносинах між Індією та Францією.

Це партнерство розглядається обома країнами як важливий чинник, що сприяє глобальній стабільності. Регулярні контакти на найвищому рівні дозволяють обговорювати не лише двосторонні питання, а й глобальні виклики, як-от війна в Україні. Позиція Індії щодо нейтралітету у війні відрізняється від позиції Франції, що підтримує Україну, але обговорення показує, що дипломатичні канали залишаються відкритими.

Нагадаємо, Макрон повідомив, що ведеться підготовка до потенційної двосторонньої зустрічі лідерів України та Росії за участю президента США Дональда Трампа.