Переговори про закінчення війни: що відомо про зустріч Зеленського, Трампа та Путіна

Серед світового політикуму обговорюється перспектива тристоронньої зустрічі президентів / © ТСН.ua

Реклама

Серед світового політикуму все частіше обговорюється перспектива тристоронньої зустрічі президентів: Володимира Зеленського, Дональда Трампа та Володимира Путіна.

Після останніх заяв російського лідера стало зрозуміло, що Кремль розглядає такий формат як можливість просунути власні умови «врегулювання конфлікту». Однак українська сторона наполягає на принципово інших підходах до мирного процесу.

У цій ситуації роль США як потенційного арбітра виглядає ключовою, адже тиск із боку Америки може допомогти завершити війну.

Реклама

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про потенційну зустріч трьох президентів, а також переговорів «Україна-Росія».

Новий раунд переговорів «Україна-Росія»

Україна запропонувала Росії провести третій раунд переговорів у Стамбулі в період з 20 по 30 червня 2025 року. Основною темою цієї зустрічі має стати підготовка до можливої зустрічі лідерів України та Росії за участі міжнародних посередників, зокрема президента США.

Президент України Володимир Зеленський 14 червня зазначив, що перемовини можуть розпочатися після завершення поточного обміну полоненими.

«Обміни тривають — це складний процес. Наш міністр оборони спілкується з російським представником Мединським. Домовились, що після завершення обмінів сторони обговорять наступні кроки», — заявив Зеленський.

Реклама

Щодо термінів: «Очікуємо завершення 20-21 числа. Не хочу називати точну дату — це життя людей, процес делікатний. Але обміни продовжуються», — сказав Зеленський.

Також він підтвердив, що підготовка до потенційних перемовин із РФ триває.

Водночас українська сторона наполягає, що подальші переговори між делегаціями мають сенс лише у разі підготовки до зустрічі на найвищому рівні.

Росія, за словами голови комітету Держдуми Леоніда Слуцького, розглядає можливість проведення третього раунду наприкінці червня, основною темою бачить рух до тривалого припинення вогню.

Реклама

Своєю чергою, після телефонної розмови із Трампом, кремлівський диктатор Путін уточнив, що наступний раунд переговорів «Україна-Росія» можливий після 22 червня.

Зокрема, під час зустрічі з представниками інформаційних агенцій 18 червня, очільник Кремля пообіцяв передати Україні ще три тисячі тіл загиблих військових.

Перемовини Зеленського та Трампа

Зеленський після 15-хвилинної розмови із Трампом у Ватикані, мав зустрітися із ним ще раз на полях саміту «Великої сімки», який проходив 15-17 червня в Канаді. Водночас білий дім підтвердив підготовку двосторонніх зустрічей Трампа з учасниками саміту G7, але без деталей.

На зустрічі президент України мав обговорити із Трампом питання покупки оборонного пакета у США.

Реклама

Однак, перемовини не відбулися через достроковий від’їзд Трампа, який відбувся за кілька годин до прибуття Зеленського. У Білому домі пояснили, що Трампові було необхідно терміново повернутися до Вашингтона через загострення ситуації на Близькому Сході.

Варто зауважити, що це не перший випадок, коли зустріч Зеленського та Трампа не відбулася. Адже після розмови у Ватикані, лідери мали зустрітися ще раз. Однак, тоді Трамп також достроково покинув країну.

За інформацією Радіо Свобода, 24 червня під час саміту НАТО в Гаазі відбудеться робоча вечеря лідерів за участі Зеленського та, ймовірно, Трампа. Український президент також має виступити на форумі оборонних індустрій у межах саміту, хоча точний формат його участі ще уточнюється.

Публіцист Віталій Портников вважає, що потенційна зустріч Трампа із Зеленським в Гаазі компенсує зрив американсько-українського саміту, який мав відбутися на полях саміту Групи Семи.

Реклама

На думку Портникова така зустріч залежить від того, «наскільки комфортно буде себе почувати непередбачуваний американський лідер під час зустрічі очільників країн Північноатлантичного Союзу».

Для України ця зустріч критично важлива — треба домовитися про постачання зброї та нові санкції проти Росії. Однак навіть якщо санкції приймуть, вони навряд чи сильно вплинуть на Кремль, особливо з огляду на підтримку Китаю та Індії.

Тому Зеленському потрібен прямий діалог із Трампом — без гарантій, але з надією на підтримку.

Зустріч Трампа, Зеленського та Путіна

На початку червня 2025 року президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган зробив заяву про можливу зустріч президентів України Володимира Зеленського, а також РФ Володимира Путіна.

Реклама

Зокрема, він Ердоган також висловився, що хотів би запросити також і президента США Дональда Трампа.

Потенційна зустріч має відбутися на території Туреччини.

«Моє найбільше бажання — зібрати Путіна та Зеленського разом у Стамбулі чи Анкарі. Я б навіть хотів привести туди Трампа», — заявив Ердоган.

Президент Зеленський підтвердив, що готовий до зустрічі чотирьох лідерів у будь-якому форматі.

Реклама

Він зазначив, що Україна змушена «із вбивцями сідати за стіл перемовин і про щось домовлятися», бо прагне закінчити війну.

Окрім того, Зеленський запропонував Путіну припинити вогонь до початку потенційної зустрічі.

Адже таким чином вдасться зрозуміти, чи готовий Кремль до компромісів та завершення війни. Зеленський підкреслив, що якщо під час переговорів не буде прогресу, перемир’я припиниться того ж дня. Якщо РФ погодиться на деескалацію, режим тиші продовжиться.

Також глава держави запропонував росіянам вибрати місце для проведення перемовин: Стамбул, Ватикан чи Швейцарія.

Реклама

Своєю чергою у Білому домі заявили, що Трамп відкритий до такої зустрічі. Водночас там наголосили, що очільник США хотів би бачити прямі переговори між Україною та Росією.

«Президент сказав, що відкритий до цього, але хоче, щоб обидва лідери та сторони сіли за стіл разом. І ми бачили, як вони зробили це сьогодні за наполяганням президента Трампа», — зазначила Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт.

Путін сказав, з ким готовий підписати мир

У Росії почали коментувати потенційну тристоронню зустріч у звичному для себе дусі. Йдеться про вимоги для її приведення.

Відтак, 3 червня речник Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що зустріч Путіна, Трампа та Зеленського найближчим часом навряд чи можлива. За словами Пєскова, такі перемовини мають стати результатом технічних домовленостей.

Реклама

Пізніше Пєсков заявив, що зустріч Путіна із Зеленським та Трампом має бути результатом тривалої роботи та вже підготовлених точок.

Сам кремлівський диктатор Володимир Путін заявив, що готовий зустрітися із Зеленським, аби «поставити крапку у конфлікті». Однак, така зустріч можлива на завершальному етапі переговорів.

Путін заявив, що якщо український президент «нелегітимний», то й вся влада в Україні такою стає. Він підкреслив, що хоча Росії «байдуже», хто веде переговори, але остаточні документи має підписати «легітимна» влада.

Окрім того, Путін заявив, що переговори з Україною варто продовжувати, особливо щодо гуманітарних питань. Він сказав, що Росія хоче якнайшвидше закінчити війну, «конфлікт в Україні якнайшвидше, краще — мирним шляхом».

Реклама

Москва демонстративно закрила «вікно можливостей»

Захід має посилити військову допомогу Україні, особливо у сфері ППО та ракет, щоб зруйнувати ілюзії Путіна про можливість перемоги Росії, зазначає радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк. За його словами, під час своєї пресконференції 18 червня, розрахованої на американську аудиторію, російський диктатор знову висунув умови, що фактично означають капітуляцію України. Він заявив, що зустріч із Трампом та Зеленським можлива лише за згоди Заходу на такі умови.

Подоляк підкреслив, що Кремль демонстративно закрив вікно для переговорів, яке Білий дім ще вважав відкритим.

«Путін ірраціонально вірить, що навіть після трьох із лишком років кривавої та масштабної війни зможе домогтися повної перемоги. Впевненості йому останнім часом додає активізація масових ракетно-дронових ударів по Україні, виключно по цивільних», — сказав радник ОПУ.

Подоляк зазначив, що без суттєвого посилення ППО та ракетних можливостей України з боку Заходу примусити Росію до переговорів буде вкрай складно.

Реклама

Нагадаємо, раніше ТСН.ua писав, що третя зустріч країни та Росії стає примарнішою. Адже замість переговорів у Стамбулі, Кремль планує зустріч із США.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.