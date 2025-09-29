Завершення війни з Росією: Зеленський відреагував на «дуже хорошу пропозицію» Лукашенка

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Президент України Володимир Зеленський відреагував на «дуже хорошу пропозицію» Лукашенка щодо завершення війни з Росією. За словами українського лідера, самопроголошений очільник Білорусі «живе у своєму світі».

Про це Зеленський сказав під час свого відеозвернення до учасників Варшавського безпекового форуму.

«Він так побудував його (свій світ — ред.), ізолював себе. Він живе три десятиліття в цьому домі, який збудував. Цей дім розміром з країну. Але я хочу, щоб він пам’ятав, що його країна незалежна. Він у своєму світі, але Путін іноді навідується, і вони базікають, два старі діди. Важко коментувати», — зазначив Зеленський.

Реклама

Раніше Лукашенко зробив низку гучних заяв щодо війни в Україні. Зокрема, він:

закликав українського президента Зеленського «заспокоїтися» та обміркувати наслідки потенційних ударів по Москві;

натякнув, що на столі переговорів уже лежать нібито «хороші пропозиції», які задовольнять українську сторону, але вона не бажає їх приймати.

попередив, що якщо українці не підуть на ці пропозиції, вони «втратять всю Україну»;

заявив, що росіяни «практично захопили великі населені пункти», тож далі російську армію «важко буде зупинити»;

Зеленський має «погодитись на вигідні для нього умови, схвалені американцями».

Коли настав час завершувати спіч, Лукашенко заявив про готовність особисто взяти участь у переговорах:

«Нам, керівникам трьох слов’янських держав, треба сісти і домовитися… Не домовимося — буде погано всім».