ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
2401
Час на прочитання
2 хв

Завершення війни з Росією: Зеленський відреагував на «дуже хорошу пропозицію» Лукашенка

Лукашенко забуває, що його країна — незалежна.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський відреагував на «дуже хорошу пропозицію» Лукашенка щодо завершення війни з Росією. За словами українського лідера, самопроголошений очільник Білорусі «живе у своєму світі».

Про це Зеленський сказав під час свого відеозвернення до учасників Варшавського безпекового форуму.

«Він так побудував його (свій світ — ред.), ізолював себе. Він живе три десятиліття в цьому домі, який збудував. Цей дім розміром з країну. Але я хочу, щоб він пам’ятав, що його країна незалежна. Він у своєму світі, але Путін іноді навідується, і вони базікають, два старі діди. Важко коментувати», — зазначив Зеленський.

Раніше Лукашенко зробив низку гучних заяв щодо війни в Україні. Зокрема, він:

  • закликав українського президента Зеленського «заспокоїтися» та обміркувати наслідки потенційних ударів по Москві;

  • натякнув, що на столі переговорів уже лежать нібито «хороші пропозиції», які задовольнять українську сторону, але вона не бажає їх приймати.

  • попередив, що якщо українці не підуть на ці пропозиції, вони «втратять всю Україну»;

  • заявив, що росіяни «практично захопили великі населені пункти», тож далі російську армію «важко буде зупинити»;

  • Зеленський має «погодитись на вигідні для нього умови, схвалені американцями».

Коли настав час завершувати спіч, Лукашенко заявив про готовність особисто взяти участь у переговорах:

«Нам, керівникам трьох слов’янських держав, треба сісти і домовитися… Не домовимося — буде погано всім».

Дата публікації
Кількість переглядів
2401
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie