Завершення війни: Зеленський назвав головні умови для двосторонньої зустрічі з Путіним

Кремлівський диктатор Володимир Путін і президент України Володимир Зеленський / © ТСН

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Київ окреслив ключові умови для можливого відновлення мирних переговорів і проведення двосторонньої зустрічі з керівництвом РФ. Головною вимогою для початку цього дипломатичного діалогу є обов’язкова присутність західних партнерів для забезпечення гарантій безпеки.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції після зустрічі з лідером Гондурасу в Києві у п’ятницю, 19 червня.

Формат переговорів та участь міжнародних партнерів

Володимир Зеленський висловив тверду впевненість, що раунди мирних переговорів із російською стороною обов’язково відновляться у найближчому майбутньому. Наразі європейські союзники активно виступають за створення спільного дипломатичного треку за участю американських представників.

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«Я вірю у двосторонню зустріч, але щоб обов’язково були партнери, тому що є багато речей, на які розраховує Україна: на гарантії безпеки після закінчення війни, на членство у Європейському Союзі», — підкреслив він.

Гарантії безпеки та європейське майбутнє

Глава держави наголосив, що всі міжнародні союзники також повністю підтримують той мирний план, який раніше запропонував Київ. Присутність впливових західних країн за столом переговорів є критично важливою вимогою для української влади, хоча росіянам і залишають право обирати кінцевий формат.

Він підкреслив, що наша країна розраховує отримати від провідних світових гравців надійні гарантії безпеки, які назавжди унеможливлять повторення збройної агресії в майбутньому. Окрім того, повноцінне набуття членства в Європейському Союзі залишається однією з фундаментальних цілей України в цьому діалозі.

Нагадаємо, канцлер ФРН відкинув компроміси щодо переговорів з Кремлем за спиною Києва. Мерц заявив, що Європа не буде нейтральним посередником, та наголосив, що винятково Київ формуватиме склад міжнародної команди перемовників.

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