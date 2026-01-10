Завершення війни: Зеленський озвучив два можливих сценарії на 2026 рік

Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має план дій як для дипломатичних переговорів для завершення війни, так і для сфери оборони, якщо мирного врегулювання досягти не вдасться.

Про це він сказав у вечірньому зверненні в суботу, 10 січня.

«Для сфери оборони в нас план дій є. Так само, як і для дипломатії», — наголосив Зеленський.

Реклама

За словами українського президента, виключно від рішучості партнерів України залежить, який план стане основним на цей рік.

«Війну треба завершувати. Для цього на Росію треба тиснути. Той, хто говорить мовою балістики та „Шахедів“, нічого, крім сили, не зрозуміє. Працюємо, щоб світ діяв ефективно», — наголосив він.

Зеленський повідомив, що кандидат на посаду міністра оборони Михайло Федоров сьогодні доповідав йому щодо плану захисту.

«Стратегічні речі обговорювали. Розраховую, що парламентарі вже наступного тижня підтримають Михайла на посаду міністра оборони України», — додав він.

Реклама

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що війна в Україні може закінчитися упродовж наступних пів року.