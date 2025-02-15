Завершення будівництва Хмельницької АЕС посилить енергетичну безпеку не лише України, а й усього регіону – Зеленський

Завершення будівництва Хмельницької атомної електростанції посилить енергетичну безпеку не лише України, а й усього європейського регіону.

Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час свого виступу на 61-й Мюнхенській конференції з безпеки 15 лютого.

«Ми зараз готуємо проєкт розширення нашої Хмельницької АЕС із залученням американського бізнесу, зокрема компанії Westinghouse. Буквально за день до Мюнхена я перебував на станції. Цей проєкт посилить енергетичну безпеку не лише України, а й усього європейського регіону», – зазначив Глава держави.

Він наголосив, що в умовах постійних російських атак на енергетичний сектор ядерна енергетика відіграє ключову роль у забезпеченні життєздатності країни.

За словами Президента, ядерна енергетика була однією з тем обговорення під час телефонної розмови з Президентом США Дональдом Трампом.

Нагадаємо, що 11 січня Верховна Рада України дала «зелене світло» на добудову енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС, які готові на 80% та 25% відповідно.