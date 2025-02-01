Завершення війни між РФ та Україною стане найскладнішою угодою в житті Трампа - Foreign Policy

В українському уряді сподіваються, що президент США почне переговори з диктатором.

Можливе завершення війни між Росією та Україною стане найскладнішою угодою в житті президента США Дональда Трампа.

Про це пише видання Foreign Policy.

"Українська сторона сподівається, що переговори з Росією у Трампа проведуть. І це зробить очевидним те, що росіяни на конструктивний діалог не налаштовані. Що зведе план дій до двох варіантів ― або поступитись Україною, що створить додаткові проблеми, або підтримувати її, доки принаймні Путін не залишить політичну сцену", - пишуть журналісти.

Журналісти нагадують, що війна обернулася для Росії жахливими втратами.

"Але на людей Путіну байдуже, а економіка продемонструвала несподівану живучість. Найближчим часом дуже глибока економічна криза в Росії навряд чи станеться. Головна мета Путіна незмінна ― це підкорити Київ, перетворивши Україну на фактичну російську колонію, як це було колись. Будь-яке непевне перемирʼя з невиразними гарантіями безпеки для України від західних партнерів означає, що росіяни просто відновляться й переозброяться, щоб напасти в перший-ліпший момент", - зазначає видання.

Усе це не схоже на хорошу угоду, про майстерність укладання яких так любить говорити Дональд Трамп, пише видання.

Нагадаємо, спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог вважає за можливе домогтися припинення вогню та постійного миру в Україні протягом місяців, а не років.

Дональд Трамп доручив спецпосланцю США Кіту Келлогу завершити війну в Україні за 100 днів.

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