Закінчення війни 2025 року: які умови висувають Україні

Світові та українські політики активно обговорюють можливі варіанти початку мирних перемовин та завершення війни Росії проти України. Розмови пожвавішали на фоні заяв американського президента Дональда Трампа та зустрічі представників двох країн у Саудівській Аравії.

Одну із ключових ролей у цьому процесі відіграють країни Євросоюзу, які посилюють військову та фінансову підтримку України, а також розглядають ймовірність направлення миротворчого контингенту.

Українська розвідка не відкидає можливість завершення війни у 2025 році, проте європейські політики попереджають про небезпеку від "швидкого миру".

Що відомо – дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

Закінчення війни у 2025 році

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов вірить в закінчення війни у 2025 році.

За його словами, це можливе, тому що РФ потрібна передишка, припинення вогню, а також фінансування. Як зауважив очільник розвідки, війна може закінчитися тоді, коли всі "сторони будуть до цього готові та погодять спільний план".

Закінчити війну цьогоріч, а не через три роки, сподівається і президент Володимир Зеленський. Також він повідомив, що сполучені Штати націлені на мир до кінця року, але Україна має отримати підтримку, аби це стало можливим.

Зокрема, прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт повідомила, що Дональд Трамп та його команда впевнені, що наступного тижня (йдеться про період з 24.02.2025 по 02.03.2025 – ред.) вони укладуть угоду про припинення вогню між Україною та Росією.

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Однак, президент України Володимир Зеленський вважає нереальними заяви про завершення війни в Україні найближчим тижнем нереальними.

Небезпечний мир

За словами прем’єр-міністерки Данії Метте Фредеріксен, мирне рішення для України насправді може бути небезпечнішим, ніж війна.

Фредеріксен зазначила, що на сьогодні влада США створює "дуже велику невизначеність" щодо війни в Україні, НАТО і Європи.

"Я не відчуваю такої впевненості щодо американців, як у минулому… Але я думаю, що всі здивовані швидкістю, з якою була створена невизначеність з американського боку, і ми повинні реагувати на це", – сказала прем’єрка Данії.

Коментуючи зусилля США та Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні, Фредеріксен заявила, що не довіряє Путіну та його намірам. Політикиня не вважає, що "він хоче миру в Україні".

"Я розумію, що багато хто думає, що мирне рішення або припинення вогню звучить як гарна ідея, але ми ризикуємо, що мир в Україні насправді (може бути – ред.) більш небезпечний, ніж війна, яка відбувається зараз", – акцентувала прем’єрка Данії.

Росія висуває умови

Очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія припинить бойові дії, коли будуть досягнуті сторони домовленості, що влаштовують Москву.

"Варіант із "завмиранням одразу", зупинкою бойових дій по лінії зіткнення та продумуванням подальших кроків Росію не влаштує", – наголосив він.

За словами Лаврова, повинні бути "залізобетонні" гарантії того, що Україна не вступить у НАТО.

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Зокрема, він прокоментував зустріч із представниками Сполучених Штатів у Саудівській Аравії, яка відбулась минулого тижня.

Очільник російського МЗС зазначив, що вона дала Москві "надію на нормальний діалог" із Вашингтоном.

Стамбульська угода – орієнтир для мирної угоди

Спецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф заявив, що команда президента уже наблизилася до підписання мирної угоди між Україною та Росією, проте сторони повинні піти на певні поступки.

"Ви побачите поступки з обох сторін. І це те, що президент [Дональд Трамп – ред.] робить найкраще. Він об’єднує людей. Він допомагає їм усвідомити, що шлях до миру — це поступки та досягнення компромісу", – заявив спецпредставник Трампа.

Він запевнив, що скоро світ побачить "дуже гарний результат", а також що Стамбульська угода може бути орієнтиром для укладення мирної угоди

Він також зауважив, що Трамп не порушує домовленостей, тому, якщо РФ наважилась би вдертися до однієї з країн-членів НАТО, США захищали б своїх союзників, згідно зі статтею 5 Уставу Альянса.

Віткофф зауважив, що Трамп має намір стати "президентом-миротворцем" у війні між Росією та Україною, яка "була спровокована".

"Тоді були всілякі розмови про вступ України до НАТО. Це фактично стало загрозою для росіян, і ми маємо прийняти це. Як би там не було, росіяни дали зрозуміти, що вони готові припинити це. Це були дуже, я б сказав, переконливі та суттєві переговори", – сказав Стів Віткофф.

Позиція України

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що українська влада намагатиметься закінчити війну підписанням мирної угоди.

Але це не передбачає компромісів щодо незалежності нашої держави, її територіальної цілісності та суверенітету.

"Від того, як закінчиться війна в Україні, залежатиме майбутнє не тільки Європи, а й світу. І саме тому позиція президента і всієї команди залишається незмінною – для нас не може бути компромісів щодо нашої незалежності, територіальної цілісності та суверенітету. Саме на цих позиціях перебуває Україна", – зазначив керівник ОПУ.

Андрій Єрмак підкреслив, що ніхто в світі не хоче миру більше, ніж українці. Але цей мир повинен бути справедливим та стійким, "із залізобетонними гарантіями безпеки".

Припинення вогню вигідне для РФ

Голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко заявив, що Росія прагне тимчасового припинення вогню, але не для досягнення миру, а для перегрупування військ і підготовки до нової хвилі агресії.

За його словами, Кремль потребує часу для відновлення економіки, накопичення військових запасів та зміцнення армії.

Голова СЗР також наголосив, що Москва без України та Білорусі не може вважати себе імперією, а тому не відмовиться від своїх загарбницьких планів.

“Росія без України і без Білорусі, яку вона вже майже окупувала, не є імперією. Її економіка слабка і має тенденцію до подальшого погіршення. Все, що було накопичено за час правління Путіна, вже витрачено”, – заявив він.

Що каже Зеленський

Президент Володимир Зеленський під час саміту "Підтримуй Україну" за участі світових лідерів заявив, що Путін не подарує українцям миру, а також не віддасть його в обмін на щось.

"Ми маємо здобути мир силою, мудрістю і єдністю нашою з вами співпрацею. Про мир неможливо просто оголосити за одну годину, неможливо оголосити за один день сьогодні, завтра, післязавтра. На жаль, така реальність. Якщо хтось спробує це зробити, і саме так, без будь-якої опори це не спрацює, без будь-яких гарантів безпеки це не спрацює", - сказав президент на пресконференції "Україна. Рік 2025".

Раніше Зеленський зазначив, що для справедливого миру в Україні потрібні такі умови:

членство України в Європейському Союзі та фінансування української армії.

гарантії безпеки від Європи та допомога фінансування від США.

Зеленський зазначив, що після Мінських угод, контроль за кордоном, протяжність якого більше ніж 1000 км, став серйозною проблемою, яку не вдалося вирішити навіть за допомогою відеокамер та ОБСЄ.

“Ми маємо почати з розуміння, що може дати Європа і що можуть дати Сполучені Штати Америки”, – підсумував він, вказавши на важливість чітких практичних кроків для досягнення миру.

Європейський план завершення війни

Під час пресконференції у Києві 24 лютого президент Фінляндії Александр Стубб закликав європейських лідерів розробити спільний план завершення війни Росії проти України. Також, він наголосив, що країни ЄС не можуть брати участь у переговорах без власної стратегії.

"За останні два тижні ми побачили зміни у трансатлантичному партнерстві. Це нова реальність, і тепер питання в тому, як нам до цього долучитися та яку роль ми відіграватимемо", – заявив Стубб.

Він запропонував трифазний план завершення війни:

перша фаза (за словами Стубба, вже триває) – це етап до переговорів, під час якого необхідно посилити тиск на Росію та зміцнити підтримку України й безпекові домовленості для Києва;

друга фаза – припинення вогню;

третя фаза – встановлення миру.

"Ми повинні діяти спільно. Щоб бути частиною переговорного процесу, Європа має представити свій план американцям. Якщо цього не зробити, нас просто не залучать до процесу", – підкреслив президент Фінляндії.

Своєю чергою, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що частиною стратегії Заходу, яка передбачає досягнення миру через силу є посилення санкцій для Росії.

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Голова Європейської ради Антоніу Кошта вважає, що Україна сама має право визначити, коли будуть сприятливі умови для початку мирних переговорів.

"Безумовно, лише Україна може вирішувати, коли виникнуть умови для початку ефективних та довготривалих мирних переговорів. Звичайно, всі ми вітаємо великі зусилля президента Трампа в тому, щоб потиснути на Путіна, на Росію", – розповів він.

За його словами, двосторонні перемовини можуть відкрити шлях до мирних переговорів, але тільки Україна вирішить, коли для цього будуть умови.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що готовий відмовитися від посади заради миру. За його словами, головний фокус сьогодення полягає в забезпеченні миру, а не у владарюванні протягом десятиріч.

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