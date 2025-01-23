Завершення війни в Україні: Столтенберг назвав умови та терміни

Колишній генсек НАТО вважає, що зараз потрібно посилити тиск на Росію, щоб змусити її почати перемовини.

Ексгенсек НАТО Єнс Столтенберг впевнений, що війна в Україні може бути завершена вже 2025 року, але за умови значного посилення тиску на РФ з усіх боків.

Таку думку він висловив під час обговорення формули миру для України на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

"Війни за своєю природою непередбачувані. Тож я буду дуже обережним у прогнозах щодо конкретних подій 2025 року. Але припинення війни в Україні цього року цілком можливе", – сказав Столтенберг.

Він підкреслив, що війна вже зараз коштує Росії надзвичайно дорого. Держава-агресорка щодня втрачає приблизно тисячу солдатів, має 10% інфляції та облікову ставку 21%, а також масовий виїзд громадян за кордон та гострий дефіцит робочих рук.

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"Зараз не можна зменшувати тиск на Росію. Навпаки – варто його посилити, щоб змусити росіян сісти за стіл перемовин і почати діалог про справедливий мир", – зауважив Столтенберг.

Водночас він попередив, що прагнення завершити війну якомога швидше ціною поступок агресору матиме жахливі наслідки.

"Найшвидший спосіб закінчити війну – це програти її. Але це принесе не мир, а лише подальшу окупацію України", – акцентував Єнс Столтенберг.

Нагадаємо, Зеленський висловив сумніви щодо того, чи братиме Європа участь у переговорах, коли війна в Україні завершиться. Президент додав, що Європа повинна навчитися самостійно дбати про себе, щоб світ не міг дозволити собі ігнорувати її.

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