Завершення війни в Україні: у Зеленського відреагували на заяви майбутнього держсекретаря США

Від "компромісів" для завершення війни Росія нічого не втратить, навпаки – отримає шматок України і зможе поширювати свою агресію.

Якщо Україна погодиться на "компроміси", які пропонує обом сторонам конфлікту майбутній держсекретар США Марко Рубіо, це означатиме не лише втрату територій нашою країною. Це також буде перемогою Росії в усіх сферах.

Таку думку висловив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі для "24 каналу".

На його думку, під час майбутніх переговорів Кремль лише підвищуватиме ставки. Україна ж постійно має нагадувати світові про те, як насправді потрібно розмовляти з державою-агресоркою.

Подоляк нагадав, що компроміс Рубіо для України передбачає відмову від окупованих територій. Втім, залишається незрозумілим, від чого має відмовитися Росія, крім наміру продовжувати загарбницьку війну.

"Умовно Росія захопила 17% території й має погодитися, що більше захоплювати не буде. Тобто отримала прибуток з війни. Дуже дивний компроміс", – зауважив радник.

За його словами, якщо такі умови завершення війни будуть погоджені, РФ отримає "умовну перемогу", повернеться у світову політику та уникне репарацій на користь України.

"Росія зможе продовжувати атакувати Україну або масштабувати атаки на Північну і Східну Європу. Чому тоді це компроміс? Це не компроміс", – наголосив Подоляк.

Крім того, не можна виключати, що під час перемовин Путін "пообіцяє" більше не нападати в обмін на "гарантії безпеки". Він, наприклад, може вимагати створення буферної зони на території України чи перенесення військових баз НАТО вглиб Європи якомога далі від кордонів РФ.

Нагадаємо, кандидат на посаду державного секретаря США Марко Рубіо заявив, що зняття санкцій з Росії має бути частиною розмови про досягнення мирного врегулювання щодо війни в Україні. Таке рішення може мати серйозні наслідки для міжнародної політики й безпеки, зокрема для України.

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