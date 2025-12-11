Завершилася зустріч "коаліції охочих": про що домовилися

Президент Фінляндії Александер Стубб та прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф / © Соцмережа X

Увечері 11 грудня завершилася зустріч «коаліції охочих», яка відбувалась у режимі відео-конференції. Лідери країн-учасниць опублікували в соцмережах подробиці переговорів.

Український президент Володимир Зеленський наголосив на важливості цього формату безпекової підтримки України, як тепер, так і в майбутньому.

«Ми працюємо над тим, щоб гарантії безпеки включали серйозні компоненти європейського стримування й були надійними, і важливо, що США з нами і підтримують. Ніхто не зацікавлений у третьому вторгненні Росії», — йдеться в повідомленні у Telegram-каналі.

Український лідер зазначив, що оборонна підтримка України зараз особливо важлива, бо Росія атак не припиняє.

«Захисту життя має бути більше, щоб дипломатія спрацювала на справедливий мир», — підсумував він.

Президент Литви Гітанас Науседа наголосив, що гарантії для України у межах потенційної угоди не мають перетворитися на ще один «Будапештський меморандум».

«Спершу має бути припинення вогню. Будь-який мирний план має включати сильні, юридично зобов’язуючі безпекові гарантії», — написав він у мережі Х.

Литовський лідер додав, що не повинно бути жодних «поступок територіями України, її суверенітетом чи принципами міжнародного права».

Президент Фінляндії Александер Стубб зазначив, що коаліція, до якої входять 34 країни, продовжує підтримувати Україну на ключовому етапі війни.

«Ми отримали останню інформацію про ситуацію від Володимира Зеленського та обговорили наступні кроки на шляху до миру», — коротко повідомив він.

Нідерландський прем’єр Дік Схооф у своєму дописі в Х повідомив, що лідери коаліції обговорювали останні зрушення у переговорах про потенційну мирну угоду.

При цьому він наголосив на потребі прискорити та наростити спільну підтримку України європейськими партнерами та структурувати її у розрахунку на довгострокову перспективу.

Нідерландський прем’єр повідомив, що на зустрічі обговорили «останні події в мирних переговорах».

«Дуже важливо, щоб НАТО і Європа були тісно залучені у процес та вирішували у тих питаннях, що стосується нас — зокрема про гарантії безпеки, санкції, заморожені активи», –вважає він.

Дік Схооф висловив впевненість, що рано чи пізно Росія буде притягнена до відповідальності за свої воєнні злочини в Україні.

Нагадаємо, у суботу, 13 грудня, в Парижі очікується зустріч високопоставлених американських чиновників з представниками України, Франції, Німеччини та Великої Британії. Основною темою обговорення стане мирний план президента США Дональда Трампа.