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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Завершилася зустріч Зеленського з Ердоганом: лідери провели закриті переговори в Анкарі

У переговорах також брали участь високопосадовці з оборонного та розвідувального блоку Туреччини.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Завершилася зустріч Зеленського з Ердоганом

Завершилася зустріч Зеленського з Ердоганом. / © Associated Press

В Анкарі завершилася закрита зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це пише турецьке видання “AA”.

Переговори та робоча вечеря за участю обох делегацій у президентському комплексі тривали 2 години 45 хвилин. Зустріч проходила без участі преси.

До переговорів з турецького боку були залучені міністр національної оборони Яшар Гюлер, глава Національної розвідувальної служби Ібрагім Калин і радник президента із зовнішньої політики та безпеки Акіф Чагатай Килич.

Сьогодні, 15 травня, у Туреччині мають відбутися переговори між Україною та РФ. Це можуть бути перші публічні переговори від березня 2022, коли Кремль висунув неприйнятні умови для капітуляції.

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