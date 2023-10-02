Завищені очікування і загроза розколу суспільства: публіцист назвав небезпеки для українців

Валерій Пекар припускає, що в певний момент частина суспільства втомиться і буде готова на завершення війни за будь-яку ціну, а частина буде готова битися до повної перемоги за будь-яку ціну.

Громадський діяч і викладач Києво-Могилянської бізнес-школи Валерій Пекар назвав "ключові больові точки", які стоять на заваді нашої перемоги.

Про це він написав у Facebook.

Дев'ять пунктів небезпеки на думку Пекаря:

1. Україна не має стратегії перемоги. Без стратегії перемогти неможливо.

Україна не має стратегії перемоги. Без стратегії перемогти неможливо. 2. Завищені очікування , створені українськими політиками, завдали дуже багато шкоди.

, створені українськими політиками, 3. Перемогти своїми силами , без грошей і зброї союзників, Україна не може .

, без грошей і зброї союзників, . 4. Світ поступово буде знижувати підтримку України – і Захід, і Південь.

Світ поступово буде знижувати підтримку України – і Захід, і Південь. 5 . Вимоги, образи, звинувачення як "інструменти дипломатії" не працюють.

. Вимоги, образи, звинувачення як "інструменти дипломатії" не працюють. 6 . Відмовляючись виходити на одну сцену з росіянами, Україна без бою залишає їм право формувати свідомість західних еліт.

. Відмовляючись виходити на одну сцену з росіянами, Україна без бою залишає їм право формувати свідомість західних еліт. 7 . Путін не помре, російська економіка не завалиться, голодних бунтів не буде .

. . 8 . НАТО не буде воювати за Україну за жодних умов, і до завершення війни Україні не дозволять стати членом НАТО.

. за жодних умов, і до завершення війни Україні не дозволять стати членом НАТО. 9. Українське суспільство дуже вперте і не хоче визнавати своїх помилок.

"Впертість українського суспільства врешті призведе до розколу: частина суспільства втомиться і буде готова на завершення війни за будь-яку ціну, а частина буде готова битися до повної перемоги за будь-яку ціну. Цей розкол може завершитися поганими наслідками", – припускає публіцист.

Висновки:

1. Спільна з союзниками стратегія перемоги.

2. Зміна підходів до взаємодії з Заходом, Півднем, російськими антиімперськими силами.

3. Чесність у внутрішньому діалозі всередині українського суспільства, діалог між владою і бізнесом, громадянським суспільством, експертною спільнотою, місцевим самоврядуванням тощо.

Пекар закликає українців "припинити вірити у міфи, які ми самі собі придумали, і тим більше у міфи, придумані на Лубянці". Також він пояснив, що ні в якому разі не закликає до здавання ворогові українських територій.

Нагадаємо, видання Politico опублікувало статтю, що Захід може відмовитись від допомоги Україні.

Раніше США передали Україні "список реформ", які необхідно реалізувати для отримання подальшої допомоги.

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