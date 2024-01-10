Заворушення в Еквадорі та протести в Польщі: головні новини ночі 10 січня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- В Еквадорі оголосили "внутрішній збройний конфлікт": сили безпеки мають нейтралізувати злочинців Читати далі –>
- У Варшаві спалахнули протести: що сталося Читати далі –>
- 40 відсотків населення України цього року потребуватимуть гуманітарної допомоги - ООН Читати далі –>
- The Time озвучив 10 глобальних ризиків на 2024 рік: серед них - "поділена Україна" Читати далі –>
- Унаслідок обстрілу Харкова пошкоджений дитячий оздоровчий центр Читати далі –>
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