Завтра Рада збереться на екстрене засідання: що ухвалюватимуть

Рада збирається ратифікувати угоду зі США про надра / © Associated Press

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Завтра, 8 травня, Верховна Рада збереться на «екстрене» засідання.

Про це повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.

«Завтра Рада збереться на „екстрене“ (насправді звичайне) засідання», — написав він.

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За інформацією депутата, на завтрашньому засідання Рада ратифікує угоду зі США про корисні копалини.

«Не ведіться на міфологію, що хтось там буде блокувати чи немає голосів. Все пройде спокійно і голосів буде більше ніж 280», — прогнозує Железняк.

Голова комітету ВРУ з питань зовнішньої політики Олександр Мережко підтвердив TSN.ua, що завтра нардепи голосуватимуть за угоду про корисні копалини зі США.

«Ми сподіваємося, що вже завтра це питання буде вирішено. Поки що ми не знаємо достеменно, тому що буде Погоджувальна рада, на якій буде вирішуватися питання, коли це відбудеться», — сказав він.

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Мережко підтвердив, що сьогодні відбулося засідання комітету з питань зовнішньої політики, де депутати досягли згоди. І, відповідно, можна виносити в зал і голосувати за ратифікацію цієї угоди.

Чому американський конгрес не ратифікуватиме цю угоду?

За словами Мережка, згідно з Віденською конвенцією про право міжнародних договорів, найголовніше — згода на обов’язковість міжнародного договору. Тобто кожна держава самостійно, в силу свого такого суверенного права, вирішує питання, в якій формі відбувається вираження цієї згоди на обов’язковість міжнародного договору. А ратифікація є просто одним із видів форм, однією з таких форм.

«Тобто в Україні своя система, у США інша правова система, в тому числі конституційне право. 90% міжнародних договорів, які укладають Сполучені Штати, укладаються у формі так званих executive agreements. І тут президент має повноваження, це такі виконавчі угоди. Лише 10%, або навіть менше, укладається за допомогою ратифікації. До речі, ратифікує президент, але, як сказано в американській конституції, за згодою двох третин сенаторів. Це більш складна процедура, і зрозуміло, що американці вважають, що зручніше укладати міжнародні договори за допомогою таких виконавчих угод», — пояснив депутат.

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Нагадаємо, що 1 травня Україна і США підписали угоду про надра. Підписанню угоди передували місяці політичних баталій між Києвом та Вашингтоном.