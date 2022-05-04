"Завжди відкриті для додаткових санкцій": Байден обговорить нові обмеження проти Росії

Президент США Джо Байден заявив 4 травня, що Сполучені Штати "завжди відкриті для додаткових санкцій" проти Росії після того, як Євросоюз оголосив про новий раунд санкцій.
Зауважимо, окрім ЄС, про додаткові санкції проти Росії 4 травня оголосила і Велика Британія.
Свою заяву Байден зробив у Білому домі, обговорюючи економіку США, пише CNN.
"На цьому тижні я говоритиму з членами G7 про те, що ми збираємося робити чи не збираємося робити", – сказав американський лідер.
Нагадаємо, 4 травня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила шостий пакет санкцій проти Росії за агресію проти України. Серед обмежень – нафтове ембарго, відключення від SWIFT ще кількох банків РФ, заборона державних інформаційних мовників.
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