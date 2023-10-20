Заява Байдена про допомогу Україні та подробиці загибелі українки в Секторі Гази: головні новини ночі 20 жовтня 2023 року

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Головні новини ночі 20 жовтня 2023 року:
- Байден назвав допомогу Україні розумною інвестицією і попросив Конгрес про екстрене фінансування Читати далі –>
- Якщо ми не зупинимо спрагу Путіна до влади, він не обмежиться лише Україною - Байден Читати далі –>
- Українці досягають успіху: Путін провалився - Байден Читати далі –>
- У Секторі Гази загинула 24-річна українка, яка не змогла евакуюватися з маленькою донечкою: подробиці трагедії Читати далі –>
- У Секторі Гази у старовинній церкві, де ховалися палестинці, прозвучав вибух Читати далі –>
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