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Заява Байдена про допомогу Україні та подробиці загибелі українки в Секторі Гази: головні новини ночі 20 жовтня 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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866
Час на прочитання
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Заява Байдена про допомогу Україні та подробиці загибелі українки в Секторі Гази: головні новини ночі 20 жовтня 2023 року

Джо Байден висловився на підтримку України / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 20 жовтня 2023 року: 

  • Байден назвав допомогу Україні розумною інвестицією і попросив Конгрес про екстрене фінансування Читати далі –>
  • Якщо ми не зупинимо спрагу Путіна до влади, він не обмежиться лише Україною - Байден Читати далі –>
  • Українці досягають успіху: Путін провалився - Байден Читати далі –>
  • У Секторі Гази загинула 24-річна українка, яка не змогла евакуюватися з маленькою донечкою: подробиці трагедії Читати далі –>
  • У Секторі Гази у старовинній церкві, де ховалися палестинці, прозвучав вибух Читати далі –>

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