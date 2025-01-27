Заява Буданова про нібито загрозу існування України вирвана з контексту, - Дунда

Сьогодні в матеріалі "Української правди" з'явилась інформація - нібито очільник української розвідки Кирило Буданов заявив, що "до літа треба розпочати серйозні переговори щодо завершення війни, оскільки можуть розпочатися процеси, що загрожуватимуть існуванню України". В парламенті вважають цю заяву вирваною з контексту та неправдивою.

Про це заявив народний депутат фракції "Слуга народу" Олег Дунда в ефірі "КИЇВ24".

"Заява Буданова про нібито необхідність переговорів до літа — вирвана з контексту, не розуміючи, за яких умов це було сказано і більше того - для чого. Треба зважити, що ті посилання, на Крили Буданова - це посилання на дуже специфічну інституцію (ГУР - Ред.). Ми не знаємо, з яких причин і з якою метою робляться ці заяви і використовуються заяви з цієї інституції, не розуміючи, що там відбувається", - каже Дунда.

За словами нардепа, той, хто поширив цю інформацію повинен відповісти за свої дії. Адже інформацію із закритого засідання заборонено оприлюднювати. Коментувати настільки специфічні інституції, наголошує політик, це втручання у питання національної безпеки України.

"Це велике питання до розслідування - хто зробив цей витік, для чого він це зробив і як він буде за це відповідати", - заявив Олег Дунда.

Відреагував на матеріал "УП" і нардеп Олексій Гончаренко. З його слів, очільник ГУР Кирило Буданов не казав нічого подібного.

"По зустрічі в Раді, на якій Буданов сказав, про те, що України може не стати. Він так не говорив. Він сказав, що якщо нічого не змінити, то фронт може сипатись і будуть проблеми", - написав Гочаренко.

Своєю чергою, народний депутат Ярослав Железняк наголошує, мовляв, не варто "перебільшував зустрічі з фракціями і тим більше що там говорять (майже ніколи не має відношення до реальних подій)".

"І тим більше переказ того, що хтось почув і дав свою інтерпретацію. Якщо б можна було переказати все що звучало на таких зустрічах за п'ять років, то б вийшла гарна книга-фентезі", - висловився депутат.

Матеріал "УП" - "Трамп, війна, вибори. Що визначатиме новий політсезон в Україні"

Видання з посиланням на неназване джерело повідомило, що головний український військовий розвідник заявив під час закритої зустрічі у Верховній Раді заявив, що "існування України може бути під загрозою, якщо до літа не розпочнуться "серйозні" мирні переговори". За словами анонімного учасника цієї зустрічі, нібито нещодавно в парламенті відбулася закрита зустріч керівництва ВРУ і фракцій з представниками командування Сил оборони, щоб зрозуміти реальний стан справ у війні. Окрім того, були доповіді представників Генштабу ЗСУ, а також Кирила Буданова.