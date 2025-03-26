Заява посланця Трампа про українську "ядерку" викликав шквал обурення: що пишуть світові політики

Скандальна заява посланця президента США Дональда Трампа з особливих доручень Річарда Гренелла про те, що ядерна зброя, від якої 1994 року відмовилася Україна, начебто належала Росії, викликала шквал критики.

Під його дописом у мережі Х уже 4 тисячі коментарів, в яких своє обурення висловлюють не тільки звичайні користувачі, але й відомі світові політики.

Зокрема колишній конгресмен-республіканець США Адам Кінзінгер написав: "Вони [ядерні боєголовки] були радянськими, невігласе. Тож вони були такими ж українськими, як і російськими. Це базові знання", - написав він.

Британський політик, колишній лідер Партії незалежності Великої Британії Генрі Девід Болтон звинуватив посланця Трампа у навмисній брехні.

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"Гренелл, незважаючи на 1,7 мільйона підписників, подає абсолютно неправдиві факти. Або це, або він навмисно вас обманює. Ця ядерна зброя була абсолютно не російською. Вона була успадкована Україною після розпаду Радянського Союзу", - наголосив він.

Раніше експерт з питань ядерного озброєння Стівен Пайфер заявив, що Гренелл "категорично помиляється".

"Ядерні боєголовки в Україні були колишніми радянськими, а не російськими. Боєголовки на зберіганні перебували під виключною відповідальністю України. Міжконтинентальні балістичні ракети і бомбардувальники були ліквідовані в Україні, за винятком невеликої кількості, відправленої до Росії в рахунок списання боргів", - зауважив Пайфер.

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що був би шокований, якби президент Дональд Трамп захотів поширення ядерної зброї далі на схід Європи.

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