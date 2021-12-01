Заява Столтенберга та посилення тестування на коронавірус через "Омікрон": п'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- Наміри Росії все ще неясні, але її дії біля кордону з Україною та риторика останнім часом змушують НАТО готуватися до найгіршого. Читати далі –>
- Для запобігання розповсюдженню на території США нового штаму COVID-19 "Омікрон" адміністрація США готує суворіші вимоги до тестування для всіх, хто в'їжджає до країни. Читати далі –>
- Бразилія стала 20 країною у світі, яка повідомила про виявлення нового штаму COVID-19. Читати далі –>
- В Міністерстві охорони здоров'я озвучили алгоритм дій, який допоможе усунути проблеми з генерацією COVID-сертифіката. Читати далі –>
- Представник Білого дому Джен Псакі заявила, що поки що не може сказати будь-що про заплановані контакти лідера США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна, але Вашингтон і Москва продовжують підтримати зв'язок на високому рівні. Читати далі –>
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.