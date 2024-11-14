Заява Трампа про припинення війни в Україні за добу: в Росії прокоментували

Кремль не має очікувань від нової адміністрації США.

У Росії заявляють, що нібито відкриті до контактів зі США при адміністрації новообраного президента Дональда Трампа.

Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в інтерв'ю одному з росЗМІ.

За його словами, Кремль не будує будь-яких очікувань від нової адміністрації США, а натомість буде оцінювати її конкретні кроки.

Очікування, ворожіння, не буду... Судитимемо по конкретних справах", - висловився він.

Втім, за словами Лаврова, перемога Трампа перемога на виборах не змінить ставлення Москви до України. Бо, мовляв, "Вашингтон прагне зберегти контроль над подіями, що відбуваються".

Голова МЗС РФ також заявив: не вважає, що слова американського політика про можливе вирішення української війни за 24 заслуговують на увагу. Мовляв, "це ті самі Мінські домовленості тільки в новому пакуванні".

"Я не про це говорю. Мені на це не хочеться звертати уваги", - висловився міністр.

Нагадаємо, раніше в адміністрації російського диктатора Володимира Путіна зробили заяву про "готовність" до діалогу з новообраним президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.

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