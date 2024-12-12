Заява Трампа про завершення війни за 24 години: Іспанія оцінила шанси

Путін не думає про мир, наголошують у Мадриді.

Заява новообраного президента США Дональда Трампа про "закінчення війни за 24 години" не є реалістичною. Це неможливо, доки агресорка Росія не хоче миру.

Про це заявив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Луїс Альбарес, повідомляє Reuters.

Альбарес наголосив: він не вірить у можливість досягти якихось домовленостей для припинення російсько-української війни "за 24 години", як неодноразово заявляв Дональд Трамп під час передвиборчої кампанії.

"Не схоже, щоб Володимир Путін думав про мир. Тому я думаю, що домовитися про нього за 24 години не вийде", – заявив міністр закордонних справ Іспанії.

Він додав, що якщо дати Росії перемогти у її загарбницькій війні, ситуація у світі загалом стане більш небезпечною.

Нагадаємо, Дональд Трамп назвав вирішення "проблеми України з Росією" своїм головним пріоритетом. Про Близький Схід він висловився як про "менш складну ситуацію".

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