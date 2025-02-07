Заява Трампа щодо доступу США до рідкісноземельних мінералів України: Огризко пояснив нюанси

Заяву президента США Дональда Трампа щодо прагнення отримати доступ до українських рідкісноземельних металів наразі обговорювати зарано через відсутність будь-якої конкретики. Однак сама ідея за умови правильного проведення переговорів може принести Україні позитив, адже розробка цих надр потребує значних інвестицій, які нині Україні не під силу.

У будь-якому разі від проголошення заяви до її реалізації минуть роки. Своїми міркуваннями щодо цього в інтерв’ю для OBOZ.UA поділився ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко.

Гучна заява Трампа щодо того, що він хоче отримати доступ до рідкісноземельних металів України в обмін на продовження допомоги викликала чимало дискусій. Однак вони надто передчасні, вважає дипломат.

"На мій погляд, це те саме, що зараз обговорювати, як ми будемо розміщувати іноземні війська на своїй території. Бо війна ще йде повним ходом, а вже декому хочеться поговорити про те, де хто буде стояти і яке озброєння буде мати без обговорення, мандата, що робити, коли Росія може обстріляти, вбити, напасти і так далі. Щодо українських корисних копалин в обмін на допомогу та захист, то теза дуже гарна, але під неї треба розписати величезну кількість моментів, про які зараз навіть ніхто і думати не хоче", – зазначив Огризко.

Дипломат додав, що американці "в особі Трампа" хочуть користуватися українськими надрами. Однак основні запаси рідкісноземельних металів, які цікавлять США, знаходяться на окупованих Росією територіях – з чого може випливати несподіване припущення.

"З цього можна зробити оптимістичний висновок, що Трамп обіцяє, що ці окуповані території будуть звільнені. А які це території? Це території Луганської і Донецької областей. Звісно, прекрасно, якщо Трамп нам обіцяє, що він звільняє ці землі. Ми довго і голосно будемо аплодувати", – зазначив ексміністр закордонних справ.

З іншого боку, підкреслив він, Україна наразі навряд чи спроможна видобувати ці поклади самотужки. Однак у разі, якщо справа дійде до обговорення умов доступу США до надр, наша держава може висувати власні вимоги – і отримати від такої співпраці переваги.

"Розробка цих корисних копалин – доволі затратна діяльність. Для того, щоб ці метали діставати з надр, потрібні справді дуже великі інвестиції, яких у нас, безумовно, зараз немає. При цьому кожна держава, яка дає дозвіл іноземній компанії щось робити на її території, вона ставить свої умови. Є багато прикладів, коли приходили великі гіганти і, так знаєте, через губу казали, ну, от ми вам дамо там три копійки і давайте нам те, що нам потрібно. Уряди, які себе поважають, і країни, які себе поважають, кажуть, ні, цього не буде, йдіть, подумайте. І коли вони два, три, чотири рази подумають і зрозуміють, що так з наскоку нічого не вийде, тоді йде нормальна розмова про те, яким чином ми разом будемо ділити прибутки від спільної діяльності. У кінцевому рахунку, ніхто ж не зобов'язаний віддавати стовідсоткову частку комусь і почуватися як бідні родичі на власній землі", – каже Огризко.

У будь-якому разі від озвучування ідеї до її реалізації минуть роки та значна кількість дуже серйозних переговорів.

"Тому це питання, знову ж таки, дуже довгих і дуже серйозних переговорів. Я думаю, якщо ми справді суб'єкт міжнародних відносин, а не територія для заробляння грошей для вітчизняних чи світових олігархів, то тоді ми будемо поводитись відповідним чином. Тому не треба, мені здається, відразу впадати в ступор і говорити одні радикальні речі на заміну іншим. Потрібно спокійно розібратися в тому, що насправді має відбутися, як воно має відбутися. І це, до речі, перспектива не одного місяця і навіть не одного року", – резюмував дипломат.

Нагадаємо, Трамп запропонував Україні угоду: надання державі подальшої військової та економічної допомоги в обмін на доступ США до рідкоземельних ресурсів. Близьке до Зеленського джерело Financial Times повідомило, що слова Трампа "здаються узгодженими з "Планом перемоги", який йому представили восени.