Заяви Байдена про Китай та F-16 та посилення допомоги західних країн: головні новини ночі 25 лютого 2023 року

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Головні новини ночі 25 лютого 2023 року:
- "Ми відповімо" - Байден пообіцяв відреагувати, якщо Китай надішле зброю Росії Читати далі –>
- Байден розкритикував китайський мирний план закінчення війни в Україні: подробиці Читати далі –>
- "F-16 зараз не потрібні": Байден категорично заперечив передачу літаків Україні Читати далі –>
- Канада збільшить кількість танків для України Читати далі –>
- США надають Україні нову допомогу на суму понад $10 мільярдів: на що витратять кошти Читати далі –>
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