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Заяви Байдена про Китай та F-16 та посилення допомоги західних країн: головні новини ночі 25 лютого 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
4031
Час на прочитання
1 хв
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Заяви Байдена про Китай та F-16 та посилення допомоги західних країн: головні новини ночі 25 лютого 2023 року

Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 25 лютого 2023 року:

  • "Ми відповімо" - Байден пообіцяв відреагувати, якщо Китай надішле зброю Росії Читати далі –>
  • Байден розкритикував китайський мирний план закінчення війни в Україні: подробиці Читати далі –>
  • "F-16 зараз не потрібні": Байден категорично заперечив передачу літаків Україні Читати далі –>
  • Канада збільшить кількість танків для України Читати далі –>
  • США надають Україні нову допомогу на суму понад $10 мільярдів: на що витратять кошти Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
4031
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