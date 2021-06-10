Заяви Байдена та отруєння українців грибами. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати
- Президент США Джо Байден сказав, що має намір заявити на переговорах з російським колегою Володимиром Путіним про неприпустимість порушення тим чи тим чином суверенітету інших країн. Читати далі –>
- Президент США Джо Байден під час зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним буде прямолінійний у висловлюваннях. Про це заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі. Читати далі –>
- Жодна держава не здатна вирішувати поодинці нинішні міжнародні проблеми. Про це заявив президент США Джо Байден. Читати далі –>
- За п'ять місяців 2021 року в Україні зареєстрували 19 випадків отруєння дикорослими грибами, унаслідок яких постраждало 35 людей, з них 12 дітей. Унаслідок отруєнь померли дорослий і дві дитини. Читати далі –>
- Центр громадського здоров’я нагадує правила збирання та споживання грибів в Україні: подробиці. Читати далі –>