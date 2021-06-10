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Заяви Байдена та отруєння українців грибами. П'ять новин, які ви могли проспати

Заяви Байдена та отруєння українців грибами. П'ять новин, які ви могли проспати

Pexels

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять новин, які ви могли проспати

  • Президент США Джо Байден сказав, що має намір заявити на переговорах з російським колегою Володимиром Путіним про неприпустимість порушення тим чи тим чином суверенітету інших країн. Читати далі –>
  • Президент США Джо Байден під час зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним буде прямолінійний у висловлюваннях. Про це заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі. Читати далі –>
  • Жодна держава не здатна вирішувати поодинці нинішні міжнародні проблеми. Про це заявив президент США Джо Байден. Читати далі –>
  • За п'ять місяців 2021 року в Україні зареєстрували 19 випадків отруєння дикорослими грибами, унаслідок яких постраждало 35 людей, з них 12 дітей. Унаслідок отруєнь померли дорослий і дві дитини. Читати далі –>
  • Центр громадського здоров’я нагадує правила збирання та споживання грибів в Україні: подробиці. Читати далі –>

Новини України: у Чернігові помер 8-місячний хлопчик, якого мати нагодувала грибною юшкою

Новини України: у Чернігові помер 8-місячний хлопчик, якого мати нагодувала грибною юшкою

 