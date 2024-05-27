Заяви Кремля про "нелегітимність" Зеленського: в ISW пояснили, чого домагається РФ

Ці заяви свідчать про те, що Росія, ймовірно, не поважатиме будь-які майбутні угоди, укладені з нинішньою українською владою.

Заяви восадовців з Кремля про "нелегітимність" президента України Володимира Зеленського свідчать про те, що Росія не зацікавлена у змістовних переговорах з Україною. Вони сприяють інформаційним операціям Кремля, які мають на меті підштовхнути Захід до поступок щодо суверенної української території та народу.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Голова Держдуми Росії В'ячеслав Володін 26 травня заявив, що президент України Володимир Зеленський начебто порушив Конституцію, "скасувавши" вибори, і не є легітимним лідером держави.

Володін стверджував, що Зеленський не має права ухвалювати офіційні рішення, включно з оголошенням мобілізації. Очільник Держдуми також заявив, що Україна 2014 року "перестала існувати як правова держава", а "будь-які домовленості з нелегітимним президентом є недійсними і можуть бути оскаржені в майбутньому".

Аналітики звернули увагу, що заяви Володіна відповідають численним давнім наративам Кремля про українське виборче законодавство та легітимність держави за останні 10 років. В Інституті нагадали, що 24 травня президент РФ Володимир Путін заявив, що Верховна Рада України та Конституційний суд повинні вивчити Конституцію держави, щоб визначити законність перебування чиновників на посадах після закінчення встановленого терміну.

В ISW вказали, що в українському законі про воєнний стан, у якому держава перебуває від моменту повномасштабного вторгнення РФ 2022 року, чітко зазначено, що "проведення виборів президента України в умовах воєнного стану заборонено".

Кремль також послідовно пропагував наративи про те, що Україна та її влада втратили свою легітимність, суверенітет і незалежність внаслідок Євромайдану 2014 року.

"Заява Володіна від 26 травня свідчить про те, що Росія не вважає жодні угоди, укладені нею з Україною від 2014 року, дійсними, і що Росія, ймовірно, також не поважатиме будь-які майбутні угоди, укладені з нинішнім українським урядом, включно з будь-яким можливим майбутнім врегулюванням шляхом переговорів", – йдеться у звіті ISW.

"Кремль неодноразово сприяв інформаційним операціям, спрямованим на те, щоб переконати Захід піти на поступки щодо територіальної цілісності та суверенітету України", – додали аналітики.

Там також наголосили, що будь-яке врегулювання шляхом переговорів, яке не стосується безпосередньо законної української влади, означало б ігнорування суверенітету України як незалежної держави.

Нагадаємо, напередодні Зеленський наголосив, що українці знають свою Конституцію та закон, а висловлювання Путіна про "нелегітимність Зеленського" є нудними та нецікавими для адекватних людей.

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