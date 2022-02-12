Заяви Кулеби та евакуація громадян інших країн з України: п'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Крім безпекової допомоги, США нададуть Україні посилену економічну підтримку Читати далі –>
- Також він поспілкувався з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем: пакет важких для РФ санкцій вже готовий. ЄС докладе додаткових зусиль для політичної і фінансової підтримки України Читати далі –>
- Кулеба провів телефонну розмову з німецькою колегою Анналеною Бербок - це своєчасна нагода обговорити спільні та рішучі дії задля протидії загрозам Читати далі –>
- Усі громадяни Канади повинні невідкладно покинути Україну через загрозу російської агресії. Читати далі –>
- МЗС Нової Зеландії закликало своїх громадян терміново залишити територію України. З аналогічним закликом до своїх громадян звернувся прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон. Читати далі –>