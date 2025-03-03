Заяви Лаврова про європейських миротворців в Україні: у ISW назвали мету Росії

Москва намагається вбити клин між Штатами та Європою, щоб "вибити" поступки на користь Росії в майбутніх переговорах.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров намагається використати дискусії між США та ЄС щодо можливого розгортання європейських миротворчих сил в Україні, щоб активізувати вимоги Кремля щодо зміни режиму в Україні. 2 березня Лавров заявив, що плани щодо введення європейських миротворчих сил в Україну в майбутньому є продовженням нібито спроб європейських лідерів "підбурити Україну до війни проти Росії".

Про це написали у ISW.

Лавров заявив, що Захід використовуватиме майбутні миротворчі сили "як багнети", щоб підтримати президента України Володимира Зеленського. Як він зазначив, Європа хоче продовжувати війну в Україні через ці миротворчі сили, тоді як США відкрито заявляють про бажання припинити війну. Лавров стверджує, що введення миротворців в Україну не усуне першопричини війни.

"Раніше Лавров визначив "корінні причини" війни як нібито порушення НАТО зобов'язань не розширюватися на схід і ймовірну дискримінацію українським урядом етнічних росіян і російської мови, ЗМІ та культури в Україні. Нещодавно Кремль спробував використати цю фразу, щоб виправдати свої заклики до зміни режиму в Україні. Лавров використовує триваючі на Заході дискусії про розгортання миротворців в Україні в майбутньому, щоб надати ще один аргумент на користь давніх вимог Росії змінити режим", - йдеться у повідомленні.

Лавров та інші офіційні особи Кремля нещодавно вдалися до риторики, намагаючись загострити розбіжності між США та Європою та неправдиво зображуючи європейські країни як бажаючих продовжувати війну в Україні. У ISW акцентують, що Кремль, ймовірно, намагається вбити клин між Сполученими Штатами та Європою, щоб добитися поступок на користь Росії в майбутніх мирних та інших переговорах.

Нагадаємо, речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий розкритикував висловлювання глави МЗС Росії Сергія Лаврова, який назвав президента України "чистим нацистом і зрадником єврейського народу".

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