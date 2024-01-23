Заяви Лаврова в ООН: в ISW оцінили, що Росія використовує Радбез для інформаційних операцій

Москва просуває свої наративи на світовій арені, щоб переконати міжнародних партнерів припинити надавати Україні зброю.

Росія використовує Раду Безпеки ООН для просування своїх інформаційних операцій, аби переконати міжнародних партнерів України припинити надавати їй зброю.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Заяви Лаврова про переговори та звинувачення на адресу Заходу

Аналітики звернули увагу, що 22 січня РФ скликала засідання Радбезу ООН, на якому очільник російського МЗС Сергій Лавров звинуватив країни Заходу у відмові від переговорів щодо України. Міністр стверджував, що Москва начебто завжди була готова до діалогу.

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Водночас Лавров вказав, що Росія зацікавлена виключно у перемовинах про відсторонення від влади чинного українського уряду. Таким чином міністр підтвердив, що Москва досі офіційно прагне зміни режиму в Україні.

"Лавров продовжував заперечувати незалежність та суверенітет України, помилково стверджуючи, що український народ не має інтересів у війні проти Росії та що Захід підштовхнув Україну до продовження війни. Глава МЗС Росії порадив Заходу зрозуміти, що "формула миру" президента Володимира Зеленського – це шлях у нікуди. Він також стверджував, що щошвидше Захід реалізує це, то краще буде і для України, і для Заходу", – йдеться у повідомленні ISW.

Лавров також стверджував, що "якщо Україна перестане битися, сотні тисяч українських життів будуть врятовані". Аналітики нагадали, що міністр і раніше робив схожі заяви, маючи на увазі, що Росія зможе окупувати більше українських територій, і що це ще більше послабить переговорну позицію Києва.

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Лавров – про можливий напад Росії на НАТО

А ще на засіданні Радбезу ООН Лавров заперечив відповідальність Кремля за побоювання того, що РФ може в майбутньому напасти на НАТО.

Очільник російського МЗС також звинувачував українські сили в ударах по окупованих територіях України, які Кремль використовував, аби виправдовувати війну за завоювання країни.

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Нещодавно Лавров стверджував, що українські війська використали західну зброю для начебто ударів по цивільних цілях, маючи на увазі обстріл окупованого Донецька 21 січня.

Міністр переконував також, що "росіяни та українці житимуть так само, як брати та добрі сусіди" після того, як РФ досягне своїх цілей у війні, яку ISW "продовжує оцінювати як рівнозначну повній капітуляції України та країн Заходу".

На думку аналітиків ISW, ці погрозливі послання – спроба посіяти нестабільність та сформувати інформаційні умови для можливих майбутніх агресивних російських дій проти членів НАТО та інших пострадянських держав.

В Інституті переконані, що Кремль використав засідання Радбезу ООН для просування власних інформаційних операцій.

"Імовірно, таким чином Москва просуває ці кремлівські наративи на світовій арені, щоб переконати міжнародних партнерів припинити надавати Україні зброю", – оцінили в ISW.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден висловив сподівання на укладення вже цього тижня угоди в Сенаті, яка є одним з ключових питань на шляху до ухвалення допомоги для України.

Водночас у ЄС почнеться робота над новим планом надання десятків мільярдів доларів військової допомоги Україні.

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