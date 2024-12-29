Заяви Лукашенка про розміщення "Орєшніка" у Білорусі є частиною інформаційної війни - Юсов

Вартість цієї ракети перевищує аеробалістичний "Кинджал".
Погрози білоруського диктатора Олександра Лукашенка про те, що на території країни можуть розмістити кілька ракетних комплексів "Орєшнік" - є частиною інформаційної війни.
Про це в етері Новини.LIVE заявив представник ГУР МО Андрій Юсов.
Він заявив, що вартість цієї ракети перевищує аеробалістичний "Кинджал".
Крім того, представник ГУР зазначив, що наразі серійне виробництво "Орєшніка" досі не налагоджене, а конструкторські помилки виправляють "на ходу".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Лукашенко назвав, скільки "Орешніків" розмістить у Білорусі.
Крім того, ми раніше інформували, що зону обмеження польотів на півдні Білорусі продовжили через загрозу обстрілу України.
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