Заяви Лукашенка про розміщення "Орєшніка" у Білорусі є частиною інформаційної війни - Юсов

Погрози білоруського диктатора Олександра Лукашенка про те, що на території країни можуть розмістити кілька ракетних комплексів "Орєшнік" - є частиною інформаційної війни.

Про це в етері Новини.LIVE заявив представник ГУР МО Андрій Юсов.

Він заявив, що вартість цієї ракети перевищує аеробалістичний "Кинджал".

Крім того, представник ГУР зазначив, що наразі серійне виробництво "Орєшніка" досі не налагоджене, а конструкторські помилки виправляють "на ходу".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Лукашенко назвав, скільки "Орешніків" розмістить у Білорусі.

Крім того, ми раніше інформували, що зону обмеження польотів на півдні Білорусі продовжили через загрозу обстрілу України.

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