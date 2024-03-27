Заяви Макрона щодо відправлення військ до України розлютили чиновників США: деталі Bloomberg

Дехто вважає, що це "може навіть спровокувати зіткнення з Москвою".

Заяви президента Франції Емманюеля Макрона щодо можливого відправлення іноземних військ до України розлютили американських чиновників та викликали критику з боку канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на чиновників, знайомих з дискусіями між союзниками.

За даними агентства, у приватних розмовах посадовці кажуть, мовляв, такий крок "може навіть спровокувати зіткнення з Москвою". Але разом з тим Макрон таки зміг "розвіяти тривалу невизначеність щодо розташування червоних ліній" союзників.

"Натяки Макрона були зроблені, щоб змусити президента Росії Володимира Путіна думати, сказав він тоді, але офіційні особи, знайомі з дискусіями НАТО щодо України, сказали, що вони могли мати протилежний ефект", - йдеться у матеріалі.

Джерела також розповіли Bloomberg, що ці слова не були розумними з погляду оперативної безпеки. Особливо з огляду на те, що кілька країн негласно вже мають певний особовий склад в Україні.

Зазначається, що свою роль також відіграє внутрішня політика Франції. Макрон ставить на передній план своєї передвиборчої кампанії Україну. Натомість свою ультраправу опонентку Марін Ле Пен команда чинного президента зображає як союзницю російського диктатора Володимира Путіна.

Видання пише: немає сумнівів у тому, що деякі прем’єр-міністри Євросоюзу сподіваються на лідерство Макрона. Крім того, політиків вітають його жорстку позицію щодо Росії. Своєю чергою, критики президента Франції кажуть, що він більше говорить, аніж діє.

Як приклад, Bloomberg навіть навів приклад Чехії, яка очолює ініціативу із закупівлі близько 800 тисяч снарядів для України. Минулого місяця Макрон заявив про підтримку цієї чеської ініціативи. Втім, Франція ще не зробила жодного фінансового внеску.

Нагадаємо, видання Bloomberg повідомило, що Макрон їде до Бразилії переконувати президента щодо війни в Україні. Президент Бразилії Луїс Ігнасіу Лулу да Сілва неодноразово відкидав можливість озброєння України. Він переконаний у можливості завершення війни шляхом переговорів.

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