Заяви НАТО та США про війну Росії з Україною та істерика Медвєдєва: головні події ночі 3 червня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні події ночі 3 червня:
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив 2 червня, що війна Росії проти України стала війною на виснаження. Читати далі –>
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг переконаний, що війна Росії проти України завершиться за столом переговорів, а НАТО допоможе українцям досягти найкращого можливого розв’язання ситуації. Про це він заявив після зустрічі з президентом США Джо Байденом у Білому домі. Читати далі –>
- У США переконані, що Україна має повне право визначати, якою буде її відповідь на російську агресію, але цьому Київ запевнив, що не використовуватиме західну зброю по цілях на території РФ. Про це заявив речник Держдепартаменту Нед Прайс. Читати далі –>
- На кожному етапі бойових дій в Україні США й інші країни забезпечували українських партнерів саме тим, що вони запитували. Читати далі –>
- Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, який раніше погрожував світові ядерною зброєю, тепер злякався постачання Україні Штатами сучасних систем залпового вогню HIMARS. Маріонетка Путіна пригрозив, що Росія буде стріляти "по центрах ухвалення рішень", якщо Київ використає цю зброю для удару по території РФ. Читати далі –>
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