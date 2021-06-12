Заяви Путіна та фотографії Червоної планети. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- Президент Росії Володимир Путін вважає, що нинішній президент США Джо Байден радикально відрізняється від свого попередника Дональда Трампа. Читати далі –>
- Російського президента Володимира Путіна не стурбувало інтерв'ю американського лідера Джо Байдена, де той назвав його вбивцею, мовляв, він чув десятки звинувачень на свою адресу. Читати далі –>
- Президент Росії Володимир Путін назвав "нісенітницею" інформацію ЗМІ про те, що РФ готується поставити Ірану передову супутникову систему, яка дозволить Тегерану відстежувати військові цілі. Читати далі –>
- Президент Росії Володимир Путін оцінив відносини між Росією і США. За його словами, російсько-американські відносини впали до найнижчої точки за останні роки. Читати далі –>
- Китайський марсохід Zhurong ( "Чжучжун" — ред.) Надіслав на Землю серію знімків з поверхні Марса, в тому числі й селфі. Читати далі –>