Заяви Путіна й Сі Цзіньпіна та можливості для українського контрнаступу: головні новини ночі 20 березня

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Головні новини ночі 20 березня:
- "Китай займає об'єктивну та неупереджену позицію": Сі Цзіньпін заявив про думку КНР щодо війни в Україні перед поїздкою до РФ Читати далі –>
- "Китай і РФ дотримуються концепції вічної дружби" — заявив Сі Цзіньпін напередодні свого візиту до Росії Читати далі –>
- Тепер Росія повинна позбутися Путіна, Сі Цзіньпін не може його підтримувати - Подоляк Читати далі –>
- "Йде демонтаж архітектури міжнародної безпеки": лідер Китаю написав матеріал у російські "ЗМІ", Путін відповів Читати далі –>
- "Золотий місяць": військовий експерт розповів, коли може розпочатися український контрнаступ Читати далі –>
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