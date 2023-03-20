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Заяви Путіна й Сі Цзіньпіна та можливості для українського контрнаступу: головні новини ночі 20 березня

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
4882
Час на прочитання
1 хв
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Заяви Путіна й Сі Цзіньпіна та можливості для українського контрнаступу: головні новини ночі 20 березня

Фото: 10-та окрема гірсько-штурмова бригада

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 20 березня:

  • "Китай займає об'єктивну та неупереджену позицію": Сі Цзіньпін заявив про думку КНР щодо війни в Україні перед поїздкою до РФ Читати далі –>
  • "Китай і РФ дотримуються концепції вічної дружби" — заявив Сі Цзіньпін напередодні свого візиту до Росії Читати далі –>
  • Тепер Росія повинна позбутися Путіна, Сі Цзіньпін не може його підтримувати - Подоляк Читати далі –>
  • "Йде демонтаж архітектури міжнародної безпеки": лідер Китаю написав матеріал у російські "ЗМІ", Путін відповів Читати далі –>
  • "Золотий місяць": військовий експерт розповів, коли може розпочатися український контрнаступ Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
4882
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