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Заяви світових політиків після геноциду в Бучі та фейки РФ: п’ять головних новин ночі

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Заяви світових політиків після геноциду в Бучі та фейки РФ: п’ять головних новин ночі

reuters.com

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П’ять головних новин ночі: 

  • Державний секретар США Ентоні Блінкен прокоментував звірства росіян в Ірпені, Бучі, Гостомелі та інших містах і селах Київщини. За словами держсекретаря, фотографії величезної кількості загиблих цивільних – це "удар під дих". Читати далі –>
  • Республіка Польщі зробить усе можливе, щоб винні у вбивствах та катуваннях цивільних жителів Бучі були покарані. Читати далі –>
  • Канада зробить усе можливе, щоб Росія понесла відповідальність за вчинені нею в Україні масові криваві злочини проти українців. Читати далі –>
  • Президентка Молдови Майя Санду оголосила 4 квітня днем жалоби за загиблими в Україні після інформації про сотні закатованих окупантами мирних мешканців Бучі, Ірпеня, Гостомеля та інших міст і сіл Київщини. Читати далі –>
  • РФ назвала бучанський геноцид постановкою: чому це не так Читати далі –>

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