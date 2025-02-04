"Заяви Трампа створюють дуже тривожне підґрунтя": експосол про перемовини з Путіним

Останні події та висловлювання Трампа, що він та Путін під час зустрічі можуть зробити щось "значне", викликають на Заході думки щодо можливості "нової Ялти" між президентом США Дональдом Трампом, кремлівським диктатором Володимиром Путіним і лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Про це сказав колишній посол України в США та Франції Олег Шамшур в інтерв’ю OBOZ.UA.

"На Заході, зважаючи на останні події, ці аналогії виникають. Я б сказав, з категорії того, про що не хочеться навіть думати. І отут, для того, щоб це не відбулося, важливо, щоб і наша позиція була завжди чіткою. Мають відреагувати і європейці, які повинні вже не тільки говорити про "недопущення поділу України", а доповнити свою риторику конкретними діями", – зазначив дипломат.

Він підкреслив, що небезпека "Ялти" існує.

"Я про це почав думати особливо після заяв Трампа, начебто недотичних до України. Вони, на мій погляд, створюють дуже тривожне підґрунтя для перемовин і можливих контактів між Трампом і Путіним", – зауважив Олег Шамшур.

Нагадаємо, Москва приєдналася до Вашингтона у заклику до проведення виборів в Україні, що викликало занепокоєння у Києві. Дивовижний збіг позицій викликав в Україні побоювання, що російський диктатор Путін має намір зіштовхнути Київ та Вашингтон один з одним у питанні припинення війни.

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