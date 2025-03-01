Заяви Трампа та Зеленського після сварки у Білому домі та реакція світу: головні новини ночі 1 березня 2025 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 1 березня 2025 року:

Зеленський відповів, за яких умов Україна готова підписати угоду щодо корисних копалин Читати далі –>

Зеленський відповів, чи насправді сварка в Білому домі була спланованою: деталі Читати далі –>

Трамп нині не зацікавлений у відновленні обговорення з Києвом угоди щодо ресурсів – Reuters Читати далі –>

Стармер пообіцяв відіграти роль у пошуку шляху до міцного миру в Україні Читати далі –>

В Австралії заявили про підтримку України Читати далі –>

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.