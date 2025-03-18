Заяви Трампа та Зеленського й ситуація на Близькому Сході: головні новини ночі 18 березня 2025 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 18 березня 2025 року:

США відновили військову допомогу Україні та обмін розвідданими — Пентагон Читати далі –>

Путін уже тиждень не здатний вичавити із себе "так" у відповідь на пропозицію тиші — Зеленський Читати далі –>

Ізраїль знову завдав ударів по позиціях ХАМАС у Секторі Гази – ЗМІ Читати далі –>

Стала відомо, скільки сирійців повернулося додому після повалення режиму Асада Читати далі –>

Трамп визнав, що інцидент в Овальному кабінеті був навмисним тиском на Україну Читати далі –>

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