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Заяви Трампа та Зеленського й ситуація на Близькому Сході: головні новини ночі 18 березня 2025 року

Заяви Трампа та Зеленського й ситуація на Близькому Сході: головні новини ночі 18 березня 2025 року

Американський президент Дональд Трамп 18 березня прокоментував сварку з українським президентом Володимиром Зеленським / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 18 березня 2025 року: 

  • США відновили військову допомогу Україні та обмін розвідданими — Пентагон Читати далі –>
  • Путін уже тиждень не здатний вичавити із себе "так" у відповідь на пропозицію тиші — Зеленський Читати далі –>
  • Ізраїль знову завдав ударів по позиціях ХАМАС у Секторі Гази – ЗМІ Читати далі –>
  • Стала відомо, скільки сирійців повернулося додому після повалення режиму Асада Читати далі –>
  • Трамп визнав, що інцидент в Овальному кабінеті був навмисним тиском на Україну Читати далі –>

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