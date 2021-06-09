Заяви Зеленського про деолігархізацію понад 35% українців вважають популізмом - опитування SOCIS

Вони вважають, що так президент хоче підняти свій рейтинг.

Заяви президента Володимира Зеленського про деолігархізацію 35,7% українців вважають популізмом.

Про це свідчить опитування Центру SOCIS.

Саме стільки громадян України вважають, що цим кроком президент хоче підняти свій рейтинг. Натомість 20,1% питаних назвали це "щире прагнення до справедливості". Крім того, 12, 9% українців вважають це спробою Зеленського і його оточення переділити власність та самим стати олігархами.

Деолігархізація дозволить стати Україні успішною державою вважають 11,4% осіб. Натомість 8,8% - взяти під свій контроль телеканали, власниками яких є олігархи. Відмовилися від відповів 17,9% осіб.

Слід зауважити, що SOCIS проводив опитування від 28 травня до 3 червня. Було опитано дві тисячі респондентів віком від 18 років на території, яка підконтрольна українській владі. Метод дослідження було телефонне інтерв'ю CATI. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): +/- 2,4%

Як повідомлялося, 2 червня президент подав до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт про деолігархізацію. У документі вказано визначення, хто такі олігархи — це особи, які "мають значний вплив у господарському, політичному житті країни, а також контролюють основні сегменти медійного простору". В ОП запевняють, що законопроєкт не порушує права людей, які підпадають під визначення олігарха.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що в Україні уперше за багато років кількість олігархів знизилася, а після того, як суд відправив під домашній арешт кума Путіна і лідера "ОПЗЖ" Віктора Медведчука, в державі почнуть деолігархізовувати й інших відповідних осіб. Зеленский попередив, що подібні заходи очікують і на інших олігархів, якщо вони не стануть просто великими бізнесменами.

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