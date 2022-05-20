Заяви Зеленського про війну в Україні та допомога від країн G7: головні новини ночі 20 травня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 20 травня:
- Президент України Володимир Зеленський розповів, чому для світових партнерів важлива підтримка українців у війні з російськими окупаційними військами. Захист України допоможе унеможливити подальшу агресію Росії проти інших країн. Читати далі –>
- Президент України Володимир Зеленський відзначив посилення тиску російських окупантів на Донбасі. Про це він говорив під час свого традиційного звернення увечері 19 травня. Читати далі –>
- Глава держави випередив винахідника Ілона Маска, британського прем'єра Бориса Джонсона і очільника Білого дому Джо Байдена. Про це йдеться в публікації Time. Читати далі –>
- Країни G7 пообіцяли надати понад 15 мільярдів доларів, які потрібні Києву протягом наступних трьох місяців, щоб компенсувати збитки, спричинені війною з Росією. Про це заявила міністерка фінансів Сполучених Штатів Джанет Єллен. Читати далі –>
- Держави, які будуть купувати в РФ викрадене в України зерно, вважатимуться причетними до злочину. Про це заявив у Раді Безпеки ООН радник постпреда України при ООН Сергій Дворник. Читати далі –>
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