Заяви Зеленського та російська атака фосфорними боєприпасами: п'ять головних новин ночі 22 березня

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П'ять головних новин ночі 22 березня:
- Російські окупанти стріляли по людях, які мирно вийшли, без зброї, на мітинг за свою свободу. Про це у нічному зверненні до українського народу проти 22 березня 2022 року розповів президент України Володимир Зеленський. Читати далі –>
- Президент України Володимир Зеленський розповів, що із задоволенням демонструє свій український паспорт та є фанатом народу України. Читати далі –>
- У планах президента Росії Володимира Путіна – не лише захопити Україну, а й країни Балтії, а також встановити контроль над іншими країнами в Європі, як це свого часу робив Радянський Союз. І на переговорах російська сторона спеціально висуває такі вимоги, щоб Україна точно від них відмовилася і щоб у Кремля було виправдання, що, мовляв, Київ не захотів. Це все може призвести до початку Третьої світової війни. Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю суспільним мовникам, яке показали в ефірі українських телеканалів. Читати далі –>
- Президент України Володимир Зеленський вирішив не закликати іноземних лідерів приїжджати до Києва, зважаючи на війну в Україні, але заявив, що "двері для них відкриті". Читати далі –>
- У Краматорську Донецької області російські окупанти вкотре використали заборонені фосфорні боєприпаси. Про це у Facebook розповів перший заступник керівника патрульної поліції Києва Олексій Білошицький. Читати далі –>
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