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Заяви Зеленського та шалене глобальне зростання цін на харчі. П'ять новин, які ви могли проспати

Заяви Зеленського та шалене глобальне зростання цін на харчі. П'ять новин, які ви могли проспати

Pexels

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять новин, які ви могли проспати: 

  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що дізнався про рішення адміністрації президента США Джо Байдена про скасування санкцій щодо "Північного потоку-2" через пресу і "був здивований кілька разів". Читати далі –>
  • Питання зі вступом України в НАТО треба вирішувати негайно, якщо Альянс хоче бачити українську державу в своїх лавах, адже на кону безпека країни. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Читати далі –>
  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Байденом до 16 червня, але розуміє, що через графік президента США цього може не статися. Читати далі –>
  • Військова допомога Україні, яка обговорювалася під час візиту американських сенаторів і держсекретаря США Ентоні Блінкена, стосується зміцнення оборони країни в Чорному та Азовському морях. Про це заявив український президент Володимир Зеленський. Читати далі –>
  • Глобальні ціни на харчі зробили в травні найбільший стрибок за 10 років і далі буде ще гірше. Читати далі –>