Заяви Зеленського та шалене глобальне зростання цін на харчі. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що дізнався про рішення адміністрації президента США Джо Байдена про скасування санкцій щодо "Північного потоку-2" через пресу і "був здивований кілька разів". Читати далі –>
- Питання зі вступом України в НАТО треба вирішувати негайно, якщо Альянс хоче бачити українську державу в своїх лавах, адже на кону безпека країни. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Читати далі –>
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Байденом до 16 червня, але розуміє, що через графік президента США цього може не статися. Читати далі –>
- Військова допомога Україні, яка обговорювалася під час візиту американських сенаторів і держсекретаря США Ентоні Блінкена, стосується зміцнення оборони країни в Чорному та Азовському морях. Про це заявив український президент Володимир Зеленський. Читати далі –>
- Глобальні ціни на харчі зробили в травні найбільший стрибок за 10 років і далі буде ще гірше. Читати далі –>