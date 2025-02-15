Заяви Зеленського та вибухи у Росії: головні новини ночі 15 лютого 2025 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 15 лютого 2025 року:
- Зеленський поспілкувався з Макроном: обговорили справедливе закінчення війни Читати далі –>
- "Мир завдяки силі": Зеленський закликав Палату представників Конгресу США продовжити військову підтримку Читати далі –>
- Тільки українці зможуть вести дискусії за мир, а ми допоможемо їм — Макрон Читати далі –>
- Зеленський: Україні буде дуже важко вижити без військової підтримки США Читати далі –>
- У російському Волгограді невідомий безпілотник врізався у багатоповерхівку Читати далі –>
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