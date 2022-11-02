Заявка "на царя": як Пригожин намагається відібрати монополію Путіна на "загравання" з народом

Пригожин намагається "загравати" з народом. А в Росії це дозволено тільки "цареві", тобто Путіну.
Радник Офісу президента Олексій Арестович прокоментував останню заяву засновника ПВК "Вагнер", російського олігарха Євгена Прихожина про те, що в Росії не відбулася мобілізація еліт.
Про це Арестович сказав у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним.
На думку радника ОП, така заява свідчить про те, що Пригожин намагається "загравати" з народом. А в Росії це дозволено тільки "цареві", тобто Путіну.
"Це загравання з народом – вкрай небезпечна історія для Путіна. В історії Європи було три схеми цар-бояри-народ:
- Російська схема: – цар з народом проти бояр;
- Німецька схема – цар і бояри проти народу;
- Французька схема – народ і бояри проти царя", – каже Арестович.
На його думку, якщо в Росії хтось починає загравати з народом, це означає лише одне – що він претендує на роль "царя".
"Тут всі повинні напружитися, не лише Путін. Питання в тому, чим тепер управляє Путін, якщо Пригожин дозволяє собі такі речі", – підсумував радник ОП.
Раніше Олексій Арестович сказав, що дефрагментація Росія розпочалася, в а у РФ є 8 різних армій, якими вона намагається воювати.
Роль Пригожина у війні
На війні, яку РФ розпочала 24 лютого, засновник "вагнерівців" не лише вербує в'язнів, а й заробляє собі політичні бали.
Він розкритикував російських "олігархів" і "еліти" за те, що вони живуть у "комфортному стані" і перешкоджають повній мобілізації російського суспільства.
Пригожин перетворив ПВК "Вагнер" на "паралельну армію". Туди він вербує російських рецидивістів, ґвалтівників та інших ув'язнених, і навіть маніяка-канібала.
Публічний "наїзд" Кадирова та Пригожина на Генштаб та Міноборони РФ підтверджують думку про певний союз між ними. Це означає, що влада вождя Володимира Путіна захиталася, переконаний радник ОП Олексій Арестович.
Дедалі частіше політологи, військові експерти та російські опозиціонери називають Пригожина як противника Міноборони РФ та Генштабу, очолюваних Шойгу та Герасімовим.
В Інституті вивчення війни вважають, що Пригожин намагається посилити свою позицію в інформпросторі РФ і кидає виклик монополії Путіна.