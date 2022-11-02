Заявка "на царя": як Пригожин намагається відібрати монополію Путіна на "загравання" з народом

Пригожин намагається "загравати" з народом. А в Росії це дозволено тільки "цареві", тобто Путіну.

Радник Офісу президента Олексій Арестович прокоментував останню заяву засновника ПВК "Вагнер", російського олігарха Євгена Прихожина про те, що в Росії не відбулася мобілізація еліт.

Про це Арестович сказав у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним.

На думку радника ОП, така заява свідчить про те, що Пригожин намагається "загравати" з народом. А в Росії це дозволено тільки "цареві", тобто Путіну.

"Це загравання з народом – вкрай небезпечна історія для Путіна. В історії Європи було три схеми цар-бояри-народ:

Російська схема: – цар з народом проти бояр;

Німецька схема – цар і бояри проти народу;

Французька схема – народ і бояри проти царя", – каже Арестович.

На його думку, якщо в Росії хтось починає загравати з народом, це означає лише одне – що він претендує на роль "царя".

"Тут всі повинні напружитися, не лише Путін. Питання в тому, чим тепер управляє Путін, якщо Пригожин дозволяє собі такі речі", – підсумував радник ОП.