Займаюсь зйомками "Кварталу": Шефір не пов'язує напад зі своєю політичною діяльністю

Займаюсь зйомками "Кварталу": Шефір не пов'язує напад зі своєю політичною діяльністю

Шефір нагадав, що також є гендиректором студії "Квартал 95" і останнім часом працював над зйомками нового випуску.

Перший помічник президента Сергій Шефір заявив, що метою замаху було залякування Зеленського і його команди. Шефір не пов’язує напад зі своєю політичною діяльністю.

Про це помічник глави держави сказав під час брифінгу в МВС.

"Я не можу пов’язати напад з тим, над чим я працюю", — сказав він.

Шефір нагадав, що також є гендиректором студії "Квартал 95".

"В останні дні я працюю над зйомками нового випуску "Квартал 95". В ОП я займаюся комунікаційною роботою. Ніяких справ, які б викликали агресію, я не вів", — сказав помічник президента.

Нагадаємо:

Новини України: у столиці введено план "Сирена" через напад на авто Шефіра

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання