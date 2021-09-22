Займаюсь зйомками "Кварталу": Шефір не пов'язує напад зі своєю політичною діяльністю

Шефір нагадав, що також є гендиректором студії "Квартал 95" і останнім часом працював над зйомками нового випуску.
Перший помічник президента Сергій Шефір заявив, що метою замаху було залякування Зеленського і його команди. Шефір не пов’язує напад зі своєю політичною діяльністю.
Про це помічник глави держави сказав під час брифінгу в МВС.
"Я не можу пов’язати напад з тим, над чим я працюю", — сказав він.
Шефір нагадав, що також є гендиректором студії "Квартал 95".
"В останні дні я працюю над зйомками нового випуску "Квартал 95". В ОП я займаюся комунікаційною роботою. Ніяких справ, які б викликали агресію, я не вів", — сказав помічник президента.
Нагадаємо:
- В автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра 22 вересня близько 10-ї години ранку неподалік від села Лісники стріляли невідомі .
- У машину влучило понад десять куль, у результаті чого поранення отримав водій транспортного засобу. На місті працюють слідчо-оперативні групи поліції. Триває спеціальна поліцейська операція для розшуку зловмисників.
- Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія припустив, що напад на Шефіра міг бути "привітом" від контрабандистів і кримінальних авторитетів, активну боротьбу з якими почав президент Володимир Зеленський.
- Водночас сам президент Володимир Зеленський заявив, що "передавати йому привіт пострілами з лісу в авто його друга – це слабкість".
- Щодо мотивів злочину, експерт з питань держбезпеки, генерал-майор СБУ Василь Вовк заявив - треба шукати ображених людей серед так званих олігархів та "рішал".