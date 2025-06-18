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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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385
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Займись краще Україною: Трамп різко відповів на пропозицію Путіна щодо посередництва з Іраном

Трамп різко відповів Путіну на пропозицію посередництва у конфлікті Ізраїлю та Ірану, та порадив краще зайнятися владнанням війни в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп різко «осадив» диктатора Путіна з його пропозицією стати посередником у конфлікті між Іраном та Ізраїлем.

Про це глава Білого дому сказав у розмові з журналістами.

Трамп применшив значення пропозиції Путіна зіграти роль посередника в конфлікті.

«Я сказав (Путінові — Ред.), зроби мені послугу — стань посередником у себе. Давай спочатку ти будеш посередником з Росією, гаразд? Я сказав: „Володимире, давайте спочатку розберемося з Росією, а про це (конфлікт між Іраном та Ізраїлем — Ред.) ти можеш потурбуватися пізніше“», — сказав він.

Водночас, Трамп досі впевнений, що зможе принести мир Україні.

«Але я думаю, що це теж спрацює, але так багато людей загинуло», — сказав він у своїй хаотичній манері говорити.

Зауважимо, що раніше Дональд Трамп висловив готовність розглядати Путіна як потенційного посередника у конфлікті.

Також на засіданні «Великої сімки» він назвав «великою помилкою» виключення РФ з G8.

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